C’est un marronnier qui annonce l’hiver, heureuse incongruité. Planté là, au bas de la Treille, comme ces milliers de pieds qui trépignent d’enthousiasme dans la fricasse de décembre. C’est la Course de l’Escalade, devenue au fil de ses foulées un événement identitaire de Genève. Déjà quarante-cinq ans qu’elle fend la bise et respire à pleins poumons, inépuisable. Qu’elle s’enracine et se réinvente, indémodable. Qu’elle fait la fête et se fend la pipe, inimitable.

Ce week-end, la voilà qui déboule à nouveau, gaillarde et un brin canaille, dans l’oubli d’un virus qui lui seul a pu lui couper la chique. Une édition sacrifiée, une autre ratatinée par précaution sanitaire, sans sa joyeuse marmite, triste réalité. On aurait pu craindre qu’elle y perde son souffle et un peu de son inspiration. Que nenni. Ailleurs, de nombreux pelotons se sont dégonflés. Au contraire, celui de l’Escalade a retrouvé son format standard. Taille XXL. Cette année, plus de 45’000 participants se pressent au portillon, presque autant qu’en 2019.

«La Course de l’Escalade ne nous fera pas sortir de la crise mais, qui sait, elle nous apprendra à mieux nous serrer les coudes.»

Pourquoi un tel engouement, un tel attachement? Parce que cette manifestation, accessible à tous, intergénérationnelle, sans partis et sans frontières, est d’abord et avant tout populaire, ancrée dans une histoire et un décor qui rapprochent, portée par un effort qui rassemble. Oui, elle unit, et c’est encore plus essentiel au sortir d’une pandémie qui nous a affectés et isolés. Certes, elle ne nous fera pas sortir de la crise mais, qui sait, elle nous apprendra peut-être à mieux nous serrer les coudes.

Car l’Escalade, c’est aussi une course à pied, avec ses champions qui cavalent et ses lambins qui se donnent du mal pour se faire du bien. Un (tran)sport en commun, bon pour la santé et pour la planète, loin de Doha et de son tralala.

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements (Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en 2016. Plus d'infos

