Ouverture des inscriptions – La Course de l’Escalade met sa Marmite en veilleuse La jauge sera réduite à 20’000 participants et seul le certificat Covid donnera accès aux différents pelotons et au périmètre de sécurité établi dans le parc des Bastions. La Marmite est supprimée. Pascal Bornand

Cette année, la Marmite fera grise mine. MAGALI GIRARDIN

Cette fois, rien n’arrêtera la Course de l’Escalade, sauf un veto du Service du médecin cantonal – qui tarde toujours à communiquer sa décision – ou une nouvelle flambée de coronavirus. Déterminés, les organisateurs ouvrent ce mercredi les inscriptions, moins de deux mois avant la 43e édition, agendée les 4 et 5 décembre. «On ne peut plus attendre, on doit avancer. La mise en place de l’événement exige du temps. Et son format plus light ne réduit pas notre boulot. Ce n’est pas la veille de la course qu’on va pouvoir passer à l’action», se justifie Jerry Maspoli.