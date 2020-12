À 5000 km de Genève – La Course de l’Escalade aura bien lieu, à Ouahigouya! Le Covid-19 a entraîné l’annulation de la course. Au Burkina Faso, où la pandémie est bien moins répandue, sa petite sœur prépare sa 4e édition sous les auspices de l’association Bilifou Bilifou, animée par Chantal et André Buhler. Pascal Bornand

Scène de départ à Ouahigouya ou la course spontanée, dans son état naturel. LDD

D’ordinaire, c’est un antidote contre la morosité et la grisaille du temps. Mais cette année, plombée par la pandémie, la Course de l’Escalade n’égaiera pas les Bastions. Sa marmite masquée n’est pas une protection suffisante et sa promiscuité festive obéit mal au canon de la distanciation physique. Rayée du calendrier, elle aura pourtant bien lieu, le 13 décembre, sous le soleil de Ouahigouya. Attention, ce n’est pas une délocalisation ou une pâle copie. L’épreuve organisée par André Buhler existe depuis 2016 et si elle porte le même nom, c’est parce qu’elle est la petite sœur burkinabée de l’Escalade. Joyeuse, turbulente et colorée.