Festivités genevoises – La Course de l’Escalade a renoué avec son passé festif La célèbre course à pied genevoise tourne ce week-end la page du Covid pour retrouver une édition normale. L’ambiance était au rendez-vous. Julien Culet

Plus de 45’000 personnes se sont rassemblées pour la Course de l’Escalade pendant ce week-end dans la vieille ville de Genève. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

La fête est belle ce week-end à Genève, où des milliers de mollets musclés parcourent les pavés de la Vieille-Ville. La 44e édition de la Course de l’Escalade marque un retour à la normale après deux années de Covid. Annulée en 2020, la célèbre course populaire genevoise était revenue l’an dernier pour une édition allégée, limitée en participants. La page est tournée et 45’610 dossards ont été attribués.