Risque de pénurie – La course aux parcs solaires a des allures de ruée vers l’or Poussés par une loi urgente, ce sont des dizaines de parcs photovoltaïques alpins qui sont dans les starting-blocks. La somme d’argent en jeu y est pour beaucoup. Julien Wicky

Les opposants au parc solaire de Grengiols ont réalisé cette visualisation qui montre l’ampleur du projet. IG SAFLISCHTAL

Que l’on sache, il n’y a pas de pétrole au sommet des montagnes, mais à voir les appétits qu’ils suscitent, on dirait bien qu’on y a décelé un gisement miraculeux. Là-haut, les énergéticiens ne se bousculent pas pour forer le sous-sol, mais pour se faire une place au soleil. Il faut dire qu’alors qu’on baigne sous le stratus de Genève à Zurich lors de longs mois d’hiver, les versants des Alpes, eux, se colorent de blanc et de bleu. Depuis que le parlement a opéré, l’automne dernier, une modification urgente de la loi sur l’énergie favorisant les parcs solaires alpins, l’affaire a pris des allures de planche de salut. Désormais c’est la foire d’empoigne sur les alpages et les pierriers.