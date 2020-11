Lutte contre le Covid-19 – La course au vaccin vire à la guerre des chiffres Alors que l’Union européenne annonce la signature avec Pfizer, la Russie revendique 92% d’efficacité pour son vaccin contre le coronavirus. Julien Wicky

L’enjeu commercial est énorme pour les firmes pharmaceutiques et la concurrence entre les différents pays est féroce. Samuel Schalch / Tages-Anzeiger

Coup de communication ou résultats solides, difficile à dire. Mais en revendiquant ce mercredi 92% d’efficacité pour son vaccin contre le coronavirus, intitulé Spoutnik-V, le Fonds souverain russe (RDIF) et l’institut de recherche Gamaleïa confirment le tournant électrique que prend la concurrence. Car l’annonce intervient deux jours après la communication du laboratoire américain Pfizer et de l’allemand BioNTech qui, en assurant 90% d’efficacité, a fait s’envoler les marchés et généré de grands espoirs.

À tel point que la Commission européenne annonce également ce mercredi avoir approuvé un contrat avec Pfizer et BioNTech, pour acheter jusqu’à 300 millions de doses de leur vaccin. Andrea Ammon, directrice du Centre européen de contrôle des maladies (ECDC), a même avancé une date possible pour les premiers traitements. «En étant optimiste, premier trimestre de l’an prochain mais je ne peux pas être plus précise», a affirmé la responsable sanitaire.