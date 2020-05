Le Matin Dimanche – La course a repris: on va remarcher sur la Lune La NASA vient de signer des contrats pour près de 1 milliard de dollars avec trois compagnies. Elles ont pour objectif de créer un véhicule qui pourrait se poser sur notre satellite en 2024. De son côté, la Chine est aussi à l’œuvre. Jocelyn Rochat

Blue Origin La société du PDG d’Amazon Jeff Bezos parie sur un module lunaire à trois étages, qui rappelle les années 60. DR

La saison 2 de la course à la Lune a débuté, et le scénario ressemble à une histoire bien connue. Comme à la grande époque, quand Américains et Soviétiques s’affrontaient à coups de missions Apollo et Soyouz, ce feuilleton géo-politico-scientifique raconte toujours l’histoire de deux superpuissances terriennes qui tentent de coloniser le satellite de la Terre.