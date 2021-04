Visions du Réel – La couronne de la lauréate est tressée de khat psychotrope Le festival nyonnais a décerné dimanche son Grand Prix à la réalisatrice Jessica Beshir pour son film sur des fermiers éthiopiens qui utilisent les vertus de l’arbuste qu’ils cultivent pour s’échapper de leur quotidien miséreux. ATS

«Faya Dayi» de la réalisatrice mexicano-éthiopienne Jessica Beshir. DR

Le prix principal du Festival international de cinéma Visions du Réel à Nyon, le Grand Prix, a été attribué samedi soir à la réalisatrice mexicano-éthiopienne Jessica Beshir. Son film «Faya Dayi» raconte l’histoire de fermiers éthiopiens dont la vie gravite autour de la culture des feuilles de khat, un produit psychotrope.

«Entremêlant une ancienne parabole soufie avec une méditation rigoureuse sur le travail, l’exploitation et l’exil, et se déplaçant librement entre différents niveaux de réalité et de conscience, Jessica Beshir a créé une fable onirique sur notre époque incertaine», a expliqué le jury, cité dans un communiqué. «Faya Dayi» est une coproduction américaine, éthiopienne et qatarie.

«1970» du Polonais Tomasz Wolski. DR

L’autre distinction de la Compétition Internationale Longs Métrages, le Prix spécial du jury, a, lui, été attribuée ex aequo à «1970» du Polonais Tomasz Wolski et «Les Enfants terribles» du Turc Ahmet Necdet Cupur. Le premier film est une «réponse captivante et imaginative à un événement décisif de la lutte polonaise pour la démocratie», le deuxième est une «chronique à la fois intime et universelle relatant une querelle familiale tragique».

«Les Enfants terribles» du Turc Ahmet Necdet Cupur. DR

Deux prix suisses

Le Prix de la Compétition Burning Lights récompense «Looking for Horses» réalisé par le Bosnien Stefan Pavlovi. Le Prix spécial du jury de cette catégorie distingue la réalisatrice argentine Natalia Garayalde pour son film «Splinters». L’Allemand Sebastian Mez a, lui, obtenu une mention spéciale pour «The Great Void».

«Nostromo» de la cinéaste suisse d’origine kosovare Fisnik Maxville. DR

Dans la Compétition Nationale, le prix principal a été remporté par la cinéaste suisse d’origine kosovare Fisnik Maxville pour «Nostromo». Le Prix spécial du jury de cette catégorie a été décerné à «Chronicles of That Time» du duo artistique helvétique Maria Iorio et Raphaël Cuomo.

«Chronicles of That Time» du duo artistique helvétique Maria Iorio et Raphaël Cuomo DR

La 52e édition de Visions du Réel s’est terminée dimanche dans les salles de cinéma du festival, mais se poursuit en ligne jusqu’à mardi prochain. Le Prix du public et les chiffres d’audience seront communiqués mercredi, indiquent les organisateurs.

