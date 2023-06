Carences sociales à Genève – La Cour des comptes veut prévenir davantage les troubles préscolaires L’organe de contrôle vante l’utilité de la Source bleue, qui accueille des familles désocialisées mais manque de ressources. Selon lui, le Canton doit continuer à financer cette structure préscolaire. Rachad Armanios

La Source bleue est présente dans deux écoles, dont celle des Pâquis. Magali Girardin

La Source bleue est utile mais elle manque de moyens et de reconnaissance, affirme la Cour des comptes. Cette petite structure, qui œuvre dans la prévention des troubles du langage et de socialisation, ainsi que dans le renforcement de la parentalité, accueille des familles avec leurs enfants en âge préscolaire dans deux écoles de quartiers défavorisés, aux Pâquis et aux Libellules.