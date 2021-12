Hockey sur glace – La Coupe Spengler mise en échec par le Covid Malgré tous les efforts des organisateurs, la 94e édition de la Coupe Spengler n’aura pas lieu cette année. Plusieurs joueurs du HC Davos ont été testés positifs au coronavirus.

Le Covid s’acharne sur la Coupe Spengler. Après 2020, le tournoi davosien a de nouveau été contraint d’annuler sa 94e édition, cette fois la veille des premiers coups de patin! La décision officielle est tombée samedi à 12h15. C’est l’état de santé de l’effectif du HC Davos qui est à l’origine de cette sentence mortifiante: comptant depuis vendredi de nombreux cas positifs dans son vestiaire, la première équipe du HC Davos, joueurs et staff compris, a été placée en quarantaine préventive par le médecin cantonal. personnes infectées ont elles été immédiatement placées en isolement.

Au vu de la situation, les autorités sanitaires grisonnes ont retiré l'autorisation de l'événement, en concertation avec les responsables du tournoi. Le comité d'organisation a pourtant tout fait pour que la fête du hockey puisse se dérouler. Après les en début de semaine d'Ambri-Piotta et du Team Canada, déjà en raison de la situation sanitaire, il avait trouvé le Slovan Bratislava et «bricolé» une sélection bernoise avec des joueurs du HC Bienne, du CP Berne et des Langnau Tigers pour les remplacer. Une abnégation qui n'a cependant pas été récompensée.

Testés chaque jour



De son côté, le HC Davos affirme avoir tout entrepris pour éviter qu'une telle situation se produise. Depuis plusieurs semaine, il fait passer plusieurs fois par semaine des tests préventifs à tous les joueurs et au staff de la première équipe, explique le club grison. Cette fréquence est même devenue quotidienne après qu'un cas positif a été diagnostiqué il y a 10 jours. Insuffisant toutefois pour mettre en échec le virus.

Dans l'histoire presque centenaire de la Coupe Spengler, le tournoi n'avait été annulé que cinq fois depuis 1923, après 1939, 1940, 1949, 1956 et 2020. Cependant, l'année dernière, la décision avait été prise dès le mois de septembre.

Cette annulation est évidemment un sale coup pour les finances du HC Davos, lesquelles s’appuient historiquement sur la manne que représente leur tournoi de fin d’année. Et c’est évidemment un nouveau signal inquiétant pour tous les fans de hockey qui ont vu le variant Omicron déjà chambouler le calendrier de National League avant Noël. Comment la saison de hockey va-t-elle continuer dans ces conditions? Cette question n’a rien d’un cadeau de Noël.

