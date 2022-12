Abo Analyse d'images satellites – La «Coupe du monde climatiquement neutre» n’aura été qu’un mirage Le Qatar avait promis le «premier tournoi vert». Or les calculs effectués à l’aide de données satellites disent le contraire.

Le Qatar a construit une ville entière pour la Coupe du monde, y compris un archipel artificiel: vue de Lusail avec le stade en arrière-plan. Photo: Christopher Pike (Bloomberg via Getty Images)

Peu importe l’équipe victorieuse de dimanche 18 décembre, la Coupe du monde de football au Qatar aura été la plus chère de l’histoire. Elle s’est aussi déroulée pour la première fois dans un pays du Golfe. Et, selon le pays hôte et la FIFA, il s’agirait aussi du «premier tournoi climatiquement neutre». Est-ce vraiment possible dans un pays composé en grande partie de désert?