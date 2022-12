Tchoukball – Geneva Indoors – La Coupe des Nations met la touche finale à une 25e édition endiablée Depuis une semaine, la Queue d’Arve est complètement «tchouk». Quelque 2500 joueurs ont participé à la manifestation. Samedi, dès 11 h 20, c’est jour de finales. Pascal Bornand

Sport mixte à l’origine, le tchoukball donne aujourd’hui plus sa place aux femmes et sépare ses compétitions élites. DR/OLIVIER RENAUD

À la Queue-d’Arve, le tchoukball est roi. Voilà bientôt dix jours que les Geneva Indoors y déploient leur 25e édition. Ambiance joyeuse et endiablée. Ce mardi, dernier jour du tournoi scolaire, le centre sportif s’est même transformé en ruche. Imaginez, 600 écoliers qui se piquent de «tchouk», comme on l’appelle familièrement, qui s’ébattent et virevoltent sur seize terrains, dont deux établis au centre du vélodrome. À en donner le tournis!