Jardin – La corête du Japon, un must Gabarit modéré, port de sauvageonne, fleurs safranées aux pompons charmants qui s’enflamment au printemps: le «Kerria Japonica» est à adopter sans tarder. Gisèle Voegli

Une corète du Japon Friedrich Strauss / Biosphoto

Un petit côté pompon et un petit air de légèreté, est-ce ce jour-là que je suis un jour tombée en amour devant une haie approximative et bicolore? De souples tiges vert acidulé couvertes d’aigrettes safranées aussi flexibles qu’élastiques rebondissant à l’arrivée du merle à monocle doré tout comme au départ de l’imperceptible troglodyte mignon. Ma première rencontre avec Kerria date d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent qu’ignorer. Depuis, les années ne se sont pas gênées de défiler, pourtant cette image reste gravée dans mes pupilles comme au premier jour. Peut-être ne comprendrai-je jamais ce qui soudain fait qu’un végétal marque de son sceau jusqu’au plus sensible de mon âme, quelle communication s’insinue entre lui et moi, quelle information me délivre-t-il alors que lui ne garde vraisemblablement aucune empreinte de mon passage. Quoique!