Asie – La Corée du Nord lance un «projectile non identifié» Le régime nord-coréen a lancé dimanche un «projectile non identifié», son premier depuis un mois et mais aussi depuis la fin des Jeux olympiques de Pékin.

La Corée du Nord a procédé au tir de nombreux missiles durant le mois de janvier. (Image d’illustration) AFP

La Corée du Nord a tiré un «projectile non identifié», a annoncé dimanche l’armée sud-coréenne, après un mois d’accalmie, sans lancement, pendant les Jeux olympiques de Pékin.

«La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié vers l’est», ont indiqué les chefs d’état-major interarmées de la Corée du Sud dans un communiqué, sans donner plus de détails. Pyongyang a mené une série inédite de sept tirs de missiles en janvier, avec notamment le missile le plus puissant depuis 2017.

Manifestations de force

Le régime a aussi averti qu’il pourrait renoncer au moratoire qu’il s’était lui-même imposé sur les tests de missiles balistiques intercontinentaux et les essais nucléaires. Mais la Corée du Nord semble avoir cessé ses tests pendant les JO d’hiver 2022, peut-être par respect pour son allié chinois, selon des experts.

Les manifestations de force de Pyongyang interviennent à un moment délicat dans la région, alors que la Corée du Sud s’apprête à élire son prochain président le 9 mars. Les analystes estiment que Pyongyang pourrait utiliser le prochain anniversaire -les 110 ans de la naissance de Kim Il-sung, le 15 avril- pour procéder à un test d’armement de grande importance.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.