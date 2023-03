Diplomatie – La Corée du Nord accuse les États-Unis de faire monter la tension Pyongyang accuse Washington de nuire «sciemment» aux relations avec leurs manœuvres aériennes réalisées conjointement avec la Corée du Sud.

Kim Jong Un. AFP

Le ministère des Affaires étrangères nord-coréen a accusé les États-Unis de faire monter la tension «sciemment» en organisant des manœuvres aériennes conjointes avec la Corée du Sud, a rapporté mardi l’agence officielle nord-coréenne KCNA reçue à Séoul.

«Malgré nos mises en garde répétées, les États-Unis continuent sciemment à aggraver la situation», a déclaré le ministère dans un communiqué daté de lundi. «Les récents exercices aériens conjoints (…) montrent clairement que le projet d’utiliser des armes nucléaires contre la RPDC (République populaire démocratique de Corée, ndlr) suit son cours au rythme d’une vraie guerre».

Vendredi, la Corée du Nord avait annoncé avoir tiré la veille des missiles de croisière, affirmant que l’intensification des exercices militaires américano-sud-coréens «peut être considérée comme une déclaration de guerre». Cette déclaration était intervenue après que les deux alliés ont mené à Washington un exercice de simulation d’un conflit nucléaire avec la Corée du Nord.

La Corée du Nord demande un «arrêt immédiat»

Les États-Unis et le Corée du Sud ont expliqué que les futures manœuvres conjointes étaient défensives, mais Pyongyang y voit la répétition d’une invasion.

«Nous regrettons profondément les gesticulations irresponsables et inquiétantes des États-Unis et de la Corée du Sud, qui poussent constamment vers l’instabilité la situation dans la péninsule coréenne», selon le ministère cité par KCNA. La Corée du Nord demande «un arrêt immédiat des actions militaires hostiles qui troublent la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne», selon ce communiqué.

«Si les provocations militaires dangereuses des États-Unis et de la Corée du Sud continuent (…) il n’y a aucune garantie qu’il n’y aura pas de confrontation violente dans la péninsule coréenne où d’immenses armées se font un face-à-face tendu».

AFP

