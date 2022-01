Asie – La Corée du Nord a tiré un nouveau «projectile» La Corée du Sud affirme que son voisin du Nord a tiré jeudi son sixième projectile depuis le début de l’année.

Image d’archive AFP

La Corée du Nord a tiré jeudi un «projectile non identifié» dans la mer, selon l’armée sud-coréenne, ce qui serait le sixième essai d’armement cette année pour ce pays doté de l’arme nucléaire. «La Corée du Nord a tiré un projectile non identifié dans la mer de l’Est», aussi appelée mer du Japon, ont déclaré les chefs d’état-major interarmées de Corée du Sud.

La dernière fois que la Corée du Nord a testé autant d’armes en un mois remonte à 2019, après l’échec des négociations entre son dirigeant Kim Jong Un et le président des États-Unis de l’époque, Donald Trump. Depuis, les pourparlers entre les deux pays sont au point mort, et les sanctions internationales et la fermeture des frontières pour se prémunir du Covid-19 ont mis l’économie nord-coréenne à genoux.

Période délicate

Pyongyang a procédé mardi à deux essais de missiles de croisière selon Séoul et à au moins quatre autres essais d’armement ce mois-ci, dont ce qu’elle a déclaré être des missiles hypersoniques les 5 et 11 janvier. La semaine dernière, la Corée du Nord a laissé entendre qu’elle pourrait reprendre ses essais d’armes nucléaires et à longue portée, suspendus depuis 2017.

Ces essais interviennent dans une période délicate pour la région: la Chine, seul allié majeur du régime nord-coréen, accueille les Jeux olympiques d’hiver en février et la Corée du Sud tient une élection présidentielle en mars.

AFP

