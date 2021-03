Karin Keller-Sutter à Alger – La coopération migratoire avec l’Algérie sera renforcée La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s’est rendue en Algérie mercredi pour une visite de travail consacrée à la coopération migratoire. L’entretien avec le ministre de l’Intérieur a également porté sur le renforcement de l’entraide policière.

Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud ont exprimé leur volonté de conclure un mémorandum d’entente afin d’intensifier la coopération en matière de sécurité et de police. Twitter (@EJPD_DFJP_DFGP)

À l’occasion d’une visite de travail en Algérie, la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter a rencontré mercredi le ministre de l’Intérieur Kamel Beldjoud, le ministre de la Justice Belkacem Zeghmati et le Président de la République Abdelmajid Tebboune. Les délégations des deux pays ont convenu de renforcer leurs coopérations policière, migratoire et judiciaire.

Il s’agit de la première visite en Algérie d’une cheffe du Département fédéral de justice depuis plusieurs décennies, lit-on dans un communiqué du DFJP.

La migration et la sécurité constituent les thèmes prioritaires pour la Suisse et l’Algérie dans leurs relations bilatérales. Karin Keller-Sutter et le ministre de l’Intérieur algérien ont confirmé lors d’une réunion de travail leur intérêt réciproque à renforcer la coopération dans ces deux domaines.

Améliorer l’exécution des renvois

L’Accord de réadmission conclu en 2006 règle les procédures applicables aux personnes en situation irrégulière entre la Suisse et l’Algérie. L’accord est certes appliqué de manière correcte, mais le renvoi effectif de ressortissants algériens séjournant illégalement en Suisse reste difficile, selon le DFJP.

Résultat, le nombre de cas en attente d’exécution d’un renvoi «stagne à un niveau élevé». Le DFJP souligne que la pandémie de Covid-19 a encore compliqué la situation, car l’Algérie a fermé toutes ses frontières et suspendu le trafic aérien international depuis mars 2020.

Lutte contre le terrorisme

L’entretien avec le ministre algérien de l’Intérieur a aussi porté sur le renforcement de la coopération policière. L’attaché de police suisse en poste à Tunis est depuis peu également accrédité en Algérie.

Les deux ministres ont exprimé leur volonté de conclure un mémorandum d’entente afin d’intensifier la coopération en matière de sécurité et de police. Dans ce cadre, les échanges seront notamment renforcés dans la lutte contre le terrorisme et son financement, ainsi que dans le blanchiment d’argent.

La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter s’est également entretenue avec le ministre algérien de la Justice sur la manière de renforcer l’entraide judiciaire entre les deux pays. Ces discussions devraient se poursuivre au niveau technique.

L’Algérie, pays de transit

L’Algérie est un pays de transit et de destination important sur les routes migratoires en provenance des pays de l’Afrique subsaharienne, et se trouve ainsi soumise elle-même à une grande pression migratoire, analyse le DFJP. Comme pays d’origine de la migration, l’Algérie voit aussi un nombre élevé de ses ressortissants la quitter pour rejoindre le continent européen, souvent à la recherche de meilleures perspectives économiques.

La coopération avec l’Algérie est importante pour la Suisse pour permettre le retour des personnes en situation irrégulière. Mais aussi pour relever les défis de la migration sur place, avec des mesures concrètes dans l’intérêt des deux pays.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a par exemple soutenu dans ce contexte un projet de réinsertion de ressortissants algériens de retour de Suisse et des projets de réintégration de migrants rentrés volontairement d’Algérie au Niger ou au Mali.

