Recherche et innovation – La coopération entre la Suisse et le Royaume-Uni sera renforcée Un document visant à favoriser la collaboration entre les deux pays a été signé ce jeudi par Guy Parmelin et le ministre britannique de l’énergie et de la stratégie industrielle George Freeman.

Les chercheurs des deux pays coopèrent notamment dans le cadre d’infrastructures de recherche internationales comme le CERN (photo) ou l’Organisation européenne pour la recherche en astronomie. KEYSTONE/AP CERN

La Suisse et la Grande-Bretagne veulent renforcer leur partenariat en matière de recherche et d’innovation. Guy Parmelin et le ministre britannique de l’énergie et de la stratégie industrielle George Freeman ont signé jeudi un mémorandum d’entente en ce sens.

Ce mémorandum vise principalement à favoriser le maillage et la coopération entre les acteurs de la recherche et de l’innovation des deux pays, précise le Département fédéral de l’économie (DEFR). Une attention particulière est accordée au développement de domaines comme les technologies quantiques ou l’intelligence artificielle.

La commercialisation de solutions innovantes ainsi que la politique en matière de sciences et d’innovation sont des aspects centraux du document signé.

Forum prévu l’an prochain

Un forum conjoint sur l’innovation est prévu l’an prochain, précise le DEFR. Des échanges réguliers devront en outre permettre un examen permanent des priorités de la coopération et leur élargissement éventuel.

Le mémorandum entre le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation et le département britannique ad hoc a été signé par le ministre suisse de l’économie et George Freeman en présence de représentants d’institutions chargées de l’encouragement de la recherche comme le Fonds national suisse (FNS) et l’agence «UK Research and Innovation».

Troisième partenaire dans Horizon 2020

En termes de recherche et d’innovation, les chercheurs et institutions des deux pays coopèrent déjà activement, souligne le DEFR. L’importance de cette coopération se reflète dans les indicateurs: eu égard au nombre de projets effectués conjointement, le Royaume-Uni est le troisième partenaire de la Suisse dans le cadre d’Horizon 2020.

D’octobre 2017 à septembre 2022, plus de 1100 projets comportant une composante de coopération avec des chercheurs au Royaume-Uni ou étant conduits dans ce pays ont par ailleurs été soutenus par le FNS.

Les chercheurs des deux pays coopèrent aussi dans le cadre d’infrastructures de recherche internationales comme le CERN, l’Organisation européenne pour la recherche en astronomie ou le «Square Kilometre Array Observatory» (SKAO).

