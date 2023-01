Veyrier – La convivialité du Cercle du Salève Un bistrot de campagne comme on les aime: service exubérant de Lydie et cuisine maligne du chef, Jonathan Vandevelde. Alain Giroud

Jonathan Vandevelde (chef) et Clément Garcia (patron). Laurent Guiraud

Il y a des bistrots où on se sent immédiatement bien. Comme au Cercle du Salève à Veyrier: terrasse accueillante, accueil exubérant de Lydie, ardoise en guise de carte, patron, Clément Garcia, mettant la main à la pâte et chef, Jonathan Vandevelde, proposant des plats malins. Installons-nous et régalons-nous de cette aubergine rôtie entière au four (30minutes à 180). Elle en sort confite et arrive nappée d’une sauce vierge agrémentée de noisettes concassées et de virgules d’oignon rouge au vinaigre. Magnifique!