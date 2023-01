Vésenaz – La convivialité du Café de la Pallanterie Ce sympathique établissement propose une cuisine simple, dont son célèbre Big Marc. Alain Giroud

La belle entrée du Café de la Pallanterie.

Ce sympathique établissement propose une cuisine simple dont son célèbre Big Marc. Une grande terrasse couverte, trois salles de restauration prises d’assaut et une cuisine simple, bonne et surtout totalement faite maison (à part les frites). Oui, on se sent heureux au Café de la Pallanterie. Surtout lorsqu’on s’attaque à une part de tourte de sanglier. En Angleterre, on appelle cela pie. La farce est recouverte de pâte, pas trop épaisse. L’assaisonnement se révèle harmonieux et la marmelade d’airelles sauvages apporte une touche acidulée tout à fait délicieuse.