Présidentielle américaine – La convention républicaine sera une affaire de famille Le clan Trump sera omniprésent lors de l’événement semi-virtuel qui démarre ce lundi, sur fond de crise provoquée par les propos de la sœur du président. Jean-Cosme Delaloye

Donald Trump (au centre) avec les membres de sa famille en 1990, dont sa mère Mary et son père Fred, assis à sa gauche, et sa sœur Maryanne assise tout à droite. keystone-sda.ch

«C’est la supercherie et la cruauté. Donald est cruel.» Les propos de Maryanne Trump Barry, la discrète sœur de Donald Trump, publiés samedi par le Washington Post à la veille de l’ouverture de la convention républicaine, ont créé de nouveaux remous dans le clan Trump. Dans sa conversation enregistrée à son insu par sa nièce Mary Trump, Maryanne Trump, une juge fédérale à la retraite, ne mâche pas ses mots vis-à-vis du président des États-Unis. Elle affirme qu’il ne lit pas et ment: «Ses sacrés tweets et ses mensonges, mon Dieu, ajoute-t-elle. Je parle trop librement, mais tu sais, le changement de sujet. Le manque de préparation. Les mensonges, mon Dieu.»