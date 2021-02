Tribunal criminel – La confusion du meurtrier des Grottes Le procès pour meurtre, voire assassinat de l’homme qui, en 2017, a tué une femme de 36 ans en lui tirant dessus à bout portant, s’est ouvert ce lundi. Xavier Lafargue

Le prévenu et ses deux avocats, M es Romain Canonica (au premier plan) et Théo Badan. Patrick Tondeux

Il dit avoir eu une enfance heureuse auprès d’une mère au foyer et d’un père artiste-peintre. Lui est plutôt passé maître dans l’art des projets inachevés. Il n’a pas d’emploi fixe – «Je n’ai pas su saisir l’occasion», confie-t-il à plusieurs reprises – et vit de l’héritage de son père, décédé il y a une vingtaine d’années, et de l’argent de sa mère. Après des années d’errance, de voyages et de galères, il voulait «changer radicalement les choses» et régler ses «soucis administratifs». Même s’il se rendait compte «que ce n’était pas gagné». Alarmé par son état de santé physique et mental à la suite d’une visite chez son médecin le 21 novembre 2017, ce Suisse de 43 ans, né à Genève, avait donc décidé d’opérer, comme il dit, «un tournant dans ma vie». Elle va basculer le soir même dans le quartier des Grottes. Et faucher définitivement celle d’une femme qu’il a tuée par balle, à bout portant.