Lettre du jour – La confrontation avec soi-même Opinion Courrier des lecteurs

Patrick Martin

Veyrier, 15 avril

Je souhaitais aborder les problèmes de fond mais avec humour et légèreté et sans vexer personne.

Quand vint la société de consommation, nul besoin de proclamer «Consommez, vous serez heureux»; les visages épanouis illustrant les pubs parlaient d’eux-mêmes. Et on a fini par le croire, même sans s’en rendre compte. Tous nos désirs, même ceux que nous n’avions pas, ont pu être satisfaits. Pour mieux consommer, on a diminué le temps de travail et imaginé la civilisation des loisirs. Le rêve absolu nous était promis dès les années 70-80.

On a tous, plus ou moins, marché dans la combine. Plus besoin de se casser la tête sur des problèmes métaphysiques comme le sens de la vie, l’existence de Dieu. Nous sommes sur terre pour assouvir nos désirs et la société de consommation est là pour y pourvoir. De là, tout un système devenu mondial avec une part importante de l’économie basée sur l’industrie et le commerce des loisirs.

La foi dans le matérialisme et la religion du progrès ont converti de nombreux ex-adeptes des religions traditionnelles. Bon, il fallait en garder un petit peu quand même à Noël, Pâques, ou pour les mariages, sait-on jamais.

Tout marchait bien jusqu’à ce que des empêcheurs de consommer en rond commencent à nous dire que la satisfaction immodérée de nos désirs risquait de nous conduire à notre perte. Comme si ça ne suffisait pas, voilà le corona qui débarque et qui s’attaque à notre petit monde des loisirs.

Désormais, fini nos petites habitudes de voyages par-ci, par-là, des matches de foot, de rugby, de pétanque, les sorties entre potes et copines. Au lieu de tout ça, en plus de la maladie, des deuils et de l’économie qui souffre, la confrontation avec soi-même.

On n’en a plus l’habitude et on ne sait plus comment gérer cette affaire. En plus, on a perdu Dieu en route et on ne peut même plus s’en remettre au ciel.

La logique du système, c’est de s’adapter. Alors, à la place des loisirs, développons une économie de l’aide à la confrontation avec soi-même: retrouver le sens de la vie, des vraies valeurs. Bonjour les psys, les chamans, les potions magiques, les séminaires de Tartarin, et j’en passe.

On ne peut même plus aller voir jouer Servette alors qu’ils se mettent à gagner. Un comble!

Robert Fol

