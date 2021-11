Périmètre de sécurité – La conférence de l’OMC perturbera la mobilité des Genevois La rencontre ministérielle de la semaine prochaine nécessite des mesures importantes, annonce le Conseil d’État. Eric Budry

La conférence de l’Organisation mondiale du commerce à Genève attirera 4000 participants, dont 150 ministres. PATRICK GILLIERON LOPRENO

Du 30 novembre au 4 décembre se tiendra à Genève la 12e Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Elle réunira 4000 participants, dont 150 ministres. Cela n’ira pas sans désagréments pour la population genevoise puisqu’un important périmètre de sécurité, qui a fait l’objet d’un arrêté du Conseil d’État, a été défini. Il aura un impact sur la circulation dans le secteur de l’OMC ainsi que sur l’accès du public au parc William-Rappart et à la promenade du lac.

«Il s’agit de la première conférence internationale de cette ampleur depuis le début de la pandémie, commente Serge Dal Busco, le président du Conseil d’État. Il est de notre devoir d’assurer notre rôle d’État hôte et d’assurer la sécurité de sa tenue dans notre canton. Ce qui implique des restrictions d’accès.»

Artères interdites

Du jeudi 25 novembre et jusqu’au 5 décembre à 18 heures, seuls les ayants droit et les participants à la conférence auront accès à l’avenue de la Paix, au chemin des Mines et à la rue de Varembé. Le parc William-Rappart est de son côté fermé au public depuis le 22 novembre, de même que la promenade du lac depuis le parc Barton jusqu’au passage sous-voie du site dit la Console du Jardin botanique. Des arrêts TPG ne seront également plus desservis jusqu’au 4 décembre: Genève-Sécheron-Gare, Jardin Botanique, Perle du Lac, Varembé, Vermont et Valais.

Les autorités conseillent à la population et aux pendulaires d’éviter les secteurs de l’OMC et de Varembé dès ce jeudi et jusqu’au 6 décembre à minuit. L’alternative proposée est «de préférer l’autoroute de contournement, voire d’utiliser les transports en commun ou d’opter pour le télétravail».

Covid-19: l’attente

Mercredi, le Conseil d’État n’a pas pris de nouvelles mesures pour tenter d’enrayer la progression actuelle des contaminations de Covid-19. Mais cela ne saurait tarder, une conférence de presse étant annoncée pour ce jeudi. Serge Dal Busco a néanmoins indiqué que la police renforcera sa surveillance des établissements publics (restaurants, dancings ou fitness) à propos du contrôle des certificats Covid. «Il y a un relâchement général dans le respect des mesures que l’on retrouve également dans les établissements publics», a-t-il précisé.

«Il est conseillé à la population genevoise et aux pendulaires de préférer l’autoroute de contournement, voire d’utiliser les transports en commun ou d’opter pour le télétravail.» Communiqué du Conseil d’État du 24 novembre 2021

Le Conseil d’État, pour qui une saturation hospitalière n’est pas à exclure au cours des semaines à venir, «encourage par ailleurs la population à continuer à se faire vacciner, à respecter les gestes barrières et évoque des mesures complémentaires». Toutes les personnes de plus de 65 ans ainsi celles qui sont vulnérables sont incitées à ne pas attendre plus de six mois entre la deuxième dose et le rappel. Autrement dit à prendre rendez-vous rapidement pour la troisième dose, d’autant que celle-ci devrait prochainement s’ouvrir à d’autres catégories de la population.

