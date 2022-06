Circulation difficile – La conférence de l’OMC entraîne des perturbations du réseau TPG La rencontre ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) va causer la suppression d’arrêts et des déviations du mercredi 8 au vendredi 17 juin. Aurélie Toninato

Les lignes 1, 11, 20, 22, 25 et F seront principalement concernées. Elles feront l’objet de déviations et de déplacements provisoires d’arrêts. OLIVIER VOGELSANG

Dès ce mercredi et jusqu’au vendredi 17 juin, il faut s’attendre à des perturbations sur le réseau des Transports publics genevois (TPG), annoncent ces derniers, surtout dans les secteurs de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Fréquences réduites, arrêts temporairement supprimés ou déplacés. Les TPG expliquent devoir adapter leur offre face aux conditions de circulation et au dispositif de sécurité prévus pour la 12e Conférence ministérielle de l’OMC.

Les lignes 1, 11, 20, 22, 25 et F seront principalement concernées. La ligne 11, par exemple, aura une fréquence d’environ 10 minutes au lieu de 7 à 8 minutes aux heures de pointe avec un parcours détourné par l’avenue de France dans le secteur des Nations. De plus, plusieurs arrêts TPG seront temporairement supprimés ou déplacés: c’est le cas de Genève-Sécheron-Gare, Jardin Botanique, Perle du Lac, Varembé, Vermont et Valais.

Les TPG invitent leurs clients à prévoir des temps de parcours plus longs, à consulter leur site et à favoriser le Léman Express, sachant que les lignes de rabattement vers les gares fonctionneront normalement. Ils précisent encore que les difficultés devraient culminer durant la journée du mardi 14 juin, avec simultanément la tenue de la Conférence ministérielle et des manifestations annoncées au centre-ville de Genève.

