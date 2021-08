Région du Marchairuz (VD) - La Confédération autorise le Canton à abattre deux loups

Région du Marchairuz – La Confédération autorise le Canton à abattre deux loups L’Office fédéral de l’environnement a donné suite à la demande de l’État de Vaud de pouvoir procéder à des tirs de régulation du loup suite à plusieurs attaques contre des troupeaux de bovins.

Les conditions pour des tirs de régulation de deux loups sont remplies, selon la Confédération. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Marco Schmidt

L’État de Vaud pourra abattre deux loups, une première dans le canton. Sa demande de régulation déposée auprès de la Confédération a été validée.

Cette demande formulée au début du mois d’août par le Département de l’environnement et de la sécurité faisait suite à plusieurs attaques avérées contre des troupeaux de bovins dans la région du Marchairuz. Celles-ci avaient été menées par la meute établie dans le secteur depuis 2019, rappelle le Canton dans un communiqué publié lundi.

Dans son autorisation datée du 27 août, l’Office fédéral de l’environnement estime que les conditions pour des tirs de régulation sont remplies. Pour rappel, les populations de loup peuvent être régulées dès lors que deux bovins au moins ont été tués sur une période de quatre mois et pour autant que des mesures de protection raisonnables aient été mises en place. De plus, le loup ne peut être régulé que si la meute concernée s’est reproduite avec succès pendant l’année durant laquelle la régulation a été autorisée.

Les tirs de régulation pourront être effectués dans le périmètre qui correspond au territoire de la meute du Marchairuz, dont la première preuve de reproduction remonte à 2019. Conformément à la législation fédérale, l’autorisation de tir porte sur deux jeunes loups.

Favoriser la cohabitation

Ce tir ne met pas en danger la survie de l’espèce sur notre territoire et répond aux pertes des éleveurs en permettant le maintien d’une activité pastorale. L’objectif du Canton vis-à-vis des grands prédateurs est de favoriser leur cohabitation avec les activités humaines. Ce tir de régulation vise ainsi à rendre la meute plus craintive et à la dissuader de s’attaquer aux bovins, indique le Canton.

La demande de régulation étant validée par la Confédération, la cheffe du Département de l’environnement et de la sécurité peut donc prononcer la décision de tir de régulation, qui sera effectué par le corps des surveillants de la faune de la Direction générale de l’environnement avec un délai fixé au 31 mars 2022. La décision, qui sera publiée dans la Feuille des avis officiels du 3 septembre 2021, est susceptible de recours.

Le Département de l’environnement et de la sécurité poursuit de manière prioritaire la mise en œuvre de mesures de protection discutées avec les éleveurs afin de réduire les risques de nouvelles attaques. Ces mesures incluent l’analyse de la vulnérabilité des alpages, la mise en place de parcs sécurisés, l’engagement d’aide-bergers ainsi que l’accompagnement des éleveurs grâce à des conseils renforcés.

Comm/AMI

