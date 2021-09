Classement international – La compétitivité numérique de la Suisse stagne Après une année 2020 de léger recul, le pays conserve son sixième rang au classement établi chaque année par l’IMD. Olivier Wurlod

Lausanne, le 14 août 2009. Bâtiment de l’École internationale IMD. © Chris Blaser VQH

«En comparaison avec les autres pays les plus compétitifs du monde, la Suisse manque de vitesse et d’agilité d’adaptation», avertissait, il y a un an dans nos pages, le directeur du centre de compétitivité de l’IMD (International Institute for Management Development), Arturo Bris.

Complaisance suisse

Douze mois plus tard, aucun progrès notable n’a permis au pays de renouer avec le top 5 du classement établi annuellement par l’école internationale. Aux yeux de ses experts, l’image «de nation trop complaisante» à l’égard des nouvelles technologies continue de coller à la peau de la Suisse.