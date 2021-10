L’Escalade chamboulée – La Compagnie de 1602 s’ouvre aux étrangers Jusqu’à présent, seuls les Suisses pouvaient devenir compagne ou compagnon. Les statuts ont été modifiés mercredi par l’assemblée générale. Xavier Lafargue

Les piquiers défilent le 8 décembre 2019, avec la cathédrale pour toile de fond. Annulées en 2020 à cause de la pandémie, les festivités de l’Escalade devraient bel et bien avoir lieu cette année. MAGALI GIRARDIN

L’Escalade va connaître une petite révolution. Car désormais, les étrangers pourront pleinement intégrer la Compagnie de 1602. «C’est en effet un changement majeur», admet son président, Jean-Marc Barberis. Réunie mercredi soir, l’assemble générale de l’association a en effet accepté sans sourciller une modification en ce sens de ces statuts.

«Nous étions obligés de nous ouvrir totalement aux étrangers afin de nous mettre en conformité avec le Code civil suisse.» Pierre-Alain Barberis, président de la Compagnie de 1602

Jusqu’à présent, les étrangers pouvaient certes devenir membres sympathisants de la Compagnie en payant une cotisation, et même défiler en costume historique, mais ils n’étaient pas éligibles au comité et n’avaient pas le droit de vote à l’assemblée. Ces prérogatives étaient réservées aux seuls compagnes et compagnons de 1602. Or, pour faire partie de cette «élite», il fallait, selon les statuts de l’association, être un citoyen suisse majeur.