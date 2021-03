Développement durable – La Commune de Meyrin déclare l’urgence climatique Le Conseil municipal a accepté une résolution des PDC-Vert’libéraux à une écrasante majorité. Seule l’UDC s’est opposée. Xavier Lafargue

Le lac des Vernes, à Meyrin, est un des exemples de l’engagement de la commune en faveur du climat. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Quelque peu mise en retrait en cette période de crise sanitaire, la lutte contre les dérèglements climatiques n’en demeure pas moins l’un des grands thèmes d’actualité. Le Conseil d’État a d’ailleurs décrété l’urgence climatique le 4 décembre 2019 déjà, et nombre de communes genevoises se mobilisent, notamment par le biais du label Cité de l’énergie. C’est le cas de Meyrin. Mais la cité satellite vient de faire un pas de plus. Le 9 mars, elle a déclaré l’urgence climatique et va ratifier la Charte des villes et des communes pour le climat et l’énergie.