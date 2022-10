Réactions en Suisse – La communauté brésilienne est inquiète pour la suite L’élection de Lula provoque une crainte chez les Brésiliens. Palmyr Virginio Da Silva estime que «la lutte et la vigilance ne font que commencer».

Lula dit au peuple ce qu’il veut bien entendre, mais ne tient pas ses promesses et place des incompétents aux postes-clés, selon cette employée d’une banque privée. (Photo d’archives) KEYSTONE/AP Photo/Marcelo Chello

L’élection de Lula à la présidence suscite une certaine inquiétude dans la communauté brésilienne en Suisse, que ce soit en raison de l’ampleur des défis à relever ou des promesses impossibles à tenir. À Genève, le résultat de l’élection est à l’image de celui du pays, très serré.

Palmyr Virginio Da Silva Jur, médecin en psychiatrie à Genève depuis 2011, est inquiet mais confiant pour le Brésil. Pour lui, l’élection de Lula est porteuse d’espoir. Le candidat de gauche élu n’a pas les penchants totalitaires, autocratiques et dictatoriaux de l’actuel président.

Durant les quatre dernières années, Jair Bolsonaro a mené une politique d’écrasement des masses populaires, notamment par le mépris de leur santé durant la pandémie, par la mise en cause des lois travaillistes et par la diminution des ressources pour combattre à la misère. Aujourd’hui, le pays est plus divisé que jamais, sans parler de la montée en puissance de l’extrémisme religieux.

«Fragile»

Le travail s’annonce titanesque et semé d’embûches. Lula et l’ensemble des partis de centre-gauche devront en effet composer avec des États et des gouverneurs hostiles, de même qu’avec un Parlement qui ne partage pas sa ligne, précise le médecin.

Interrogé sur un risque de putsch ou de mauvaise surprise d’ici au 1er janvier, il se montre très inquiet. «La démocratie au Brésil est encore fragile», rappelle le docteur Virginio. Mais l’armée s’est rangée derrière la constitution, se rassure-t-il.

Palmyr Virginio Da Silva considère le mandat de Lula comme la reprise de la lutte contre les inégalités sociales, la corruption, le fanatisme. Ses deux précédents mandats de 2003 à 2011 et celui de Dilma Rousseff, émaillés de scandales, sont en effet restés largement incomplets. «La lutte et la vigilance ne font que commencer», dit-il.

Un choix «par défaut»

Tereza, originaire de Recife et qui vit en Suisse depuis 32 ans, confie avoir voté pour Bolsonaro, un choix «par défaut». Elle se désole de l’état dans lequel se trouve le Brésil et trouve injuste d’imputer tous les problèmes sociaux et économiques au seul président en fonction, un président qui a dû en plus faire face à la pandémie.

Il s’agit plutôt de l’héritage catastrophique des 14 ans au pouvoir du parti travailliste (PT), selon elle. Lula dit au peuple ce qu’il veut bien entendre, mais ne tient pas ses promesses et place des incompétents aux postes-clés, selon cette employée d’une banque privée.

Elle voit trois défis pour le président élu: l’éducation, la violence juvénile et la santé. Inquiète pour l’avenir du Brésil, elle ne craint pas trop un coup de force de Jair Bolsonaro. Elle juge au contraire «absurde» le silence du président défait. «Il doit assumer les conséquences de la défaite et adopter une conduite normale».

Mini-échauffourées

La communauté brésilienne en Suisse devait se rendre à Palexpo à Genève et à Zurich pour aller voter. À Genève, quelques échanges ponctuels d’insultes entre partisans des deux camps ont fusé. Au final, Lula a obtenu 2320 voix et Bolsonaro 2279.

Le centre de vote en Suisse romande comptait sur 10’520 électeurs potentiels. Près de 23’000 Brésiliens vivent en Suisse, selon les chiffres de la Confédération.

ATS

