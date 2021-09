Votations fédérales – La communauté arc-en-ciel fête le «oui» au mariage pour tous Réunis au Phare, les partisans ont célébré ce jour «historique». Seul regret: un résultat genevois moins bon qu’attendu. Eric Budry

Il a fallu attendre que les résultats nationaux soient confirmés pour qu’éclate enfin la joie au Stamm de campagne. MAGALI GIRARDIN

À 12 h 05, ce dimanche, le résultat à Genève des votes par correspondance tombe: 64,9% de oui. Mais l’assemblée n’exulte pas. Pas encore. Réunis pour l’occasion sur la terrasse du Phare, à la rue Lissignol, toutes celles et tous ceux qui ont mené campagne en faveur du «Mariage pour toutes et tous» savent que le oui va l’emporter, mais la question de l’ampleur de l’acceptation est primordiale.

«Non, non, pas encore, je préfère vous parler quand la situation sera plus claire», lance Charles Larson au journaliste venu noter sa réaction. Comme tous les membres du comité qui a porté le oui, il reste tendu. «Ce qui se joue aujourd’hui, ce n’est pas uniquement le droit au mariage civil, confie Anne Moratti, coprésidente des Verts de la Ville de Genève. Il s’agit également du sort de celles et ceux qui n’osent par exemple pas dire dans leur milieu professionnel qu’ils sont homosexuels.» En clair, cette votation permet d’évaluer plus largement le niveau d’acceptation de la différence dans ce pays.