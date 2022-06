Relations Suisse-UE – La Commission européenne et la Suisse cherchent un rendez-vous Un nouvel entretien exploratoire devrait être fixé de préférence avant les vacances d’été, annonce jeudi la Commission européenne.

Deux rounds d’entretiens ont eu lieu jusqu’ici entre la secrétaire d’État Livia Leu et le cabinet de Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne responsable des relations avec la Suisse. (Photo d’archives) KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La Commission européenne et la Suisse ont repris contact dans le but de trouver une date commune pour un nouvel entretien exploratoire. Le rendez-vous devrait se tenir si possible avant la pause estivale, a indiqué jeudi la Commission européenne.

Deux rounds d’entretiens ont eu lieu jusqu’ici entre la secrétaire d’État Livia Leu et le cabinet de Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne responsable des relations avec la Suisse.

Début mai, après le deuxième entretien, la Commission européenne a envoyé une lettre avec des questions à Livia Leu. La Commission souhaitait obtenir une réponse écrite. Début juin, la secrétaire d’État a répondu à la missive de Bruxelles.

Le Conseil fédéral devrait s’entretenir vendredi lors de sa séance sur les relations entre la Suisse et l’UE.

ATS

