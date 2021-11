Canton de Genève – La Commission des finances refuse le budget 2022 Le budget du Conseil d’État n’a pas trouvé grâce auprès des députés de droite et du MCG malgré un déficit réduit. Eric Budry

Le Grand Conseil traitera le budget 2022 en séance plénière les 9 et 10 décembre 2021, mais le signal donné mercredi par la Commission des finances est de mauvais augure. MAGALI GIRARDIN

La Commission des finances du Grand Conseil a refusé mercredi en fin d’après-midi le projet de budget 2022 du Conseil d’État amendé par 9 non contre 6 oui. Les refus viennent des commissaires PLR, PDC, UDC et MCG. La bataille pour doter le Canton de Genève d’un budget sera par conséquent rude les 9 et 10 décembre prochain, lorsque le Grand Conseil en débattra en séance plénière. Le rapport de la majorité de la commission sera défendu par le PLR Cyril Aellen. Trois rapports de minorité sont annoncés: ceux du PS Alberto Velasco, de l’élu d’Ensemble à Gauche Jean Burgermeister et de la Verte Dilara Bayrak.