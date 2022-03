Le 9 décembre 2021, le projet de budget 2022 du Conseil d’État était refusé par une majorité de députés formée des élus de droite et du MCG. Mercredi 2 mars 2022, la majorité de la Commission des finances (gauche et MCG) a partiellement effacé ce refus.

La Commission des finances du Grand Conseil a accepté, ce mercredi, une kyrielle de demandes de crédits supplémentaires du Conseil d’État. Cette séance était en quelque sorte un rattrapage du projet de budget 2022 du gouvernement, refusé le 9 décembre par une majorité parlementaire (50 non de droite et du MCG contre 40 oui de gauche). La majorité de la commission a ainsi donné son feu vert à la création de 211,7 postes supplémentaires et à 142,7 millions de francs de crédits, dont 61 millions de crédits dits transversaux. Pour rappel, le projet de budget prévoyait 365 nouveaux postes.