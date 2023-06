Saison 2023-2024 – La Comédie vit une aurore et un crépuscule à la fois Année charnière pour notre jeune théâtre des Eaux-Vives, entre adieu aux codirecteurs sortants et bienvenue à leur relève. Programme pour une transition. Katia Berger

Théo Gosselin imprime à la communication visuelle de saison l’ambiance road movie qui émane de ses photos argentiques. THEO GOSSELIN

Un tomber et un lever de rideau simultanément. Beau défi pour une équipe technique. Soucieuse de tirer un trait sur le bourbier qui éclabousse le passage de témoin à sa tête, celle de la Comédie de Genève avait à cœur de corser le challenge. Lors de la rituelle présentation de saison, mercredi dernier, les machinistes ont actionné leurs perches de sorte à reproduire la houle d’un océan. Monter, descendre, remonter, redescendre: la chevauchée des tubes rendait un triple hommage: au binôme NKDM qui navigue depuis six ans, à Séverine Chavrier qui reprend la barre, et à l’art théâtral qu’ils servent tous autant qu’ils sont.