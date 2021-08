Événement – La Comédie se laisse enfin envahir! Sonnez trompettes, l’écrin tant attendu du nouveau théâtre aux Eaux-Vives s’inaugure ce week-end en présence du conseiller fédéral Alain Berset. Et vous êtes tous invités! Katia Berger

Cette coursive encore dépeuplée du bâtiment de la Comédie de Genève aux Eaux-Vives attend l’engouffrement des Genevois ce week-end de portes ouvertes. KEYSTONE/Leandre Duggan

Par la force des choses, elle nous a fait un long numéro de strip-tease. De visites réservées aux médias en représentations destinées aux professionnels, l’effeuillage s’est opéré par à-coups, au rythme du hoquet sanitaire. Pour les personnes amenées à y travailler, les murs de la nouvelle Comédie n’ont déjà presque plus de secrets, l’ébahissement devant l’architecture, les deux scènes de 500 et 200 places, les salles de répétitions, les ateliers XXL, les foyers ou les loges a eu lieu au gré du printemps, soit un an tout de même après l’ouverture originellement prévue.

Pour les publics, les badauds, les voisins du quartier, bref pour Genève, en revanche, l’inauguration officielle reste à célébrer. À la bonne date, dans les conditions les moins contraignantes possibles, au moment qui fasse le plus sens. Ce moment est enfin arrivé, à la veille du coup d’envoi de La Bâtie puis de la saison théâtrale dans son ensemble. Pour cet événement symboliquement fort, malgré de constantes incertitudes, la direction a mis les bouchées doubles. Si Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer (NKDM) ont dû faire le deuil de la cérémonie maousse repensée pour l’automne 2020, avec gerbes pyrotechniques, spectacles dédiés et dizaines de milliers de personnes accourues, ils ne lésinent pas pour autant sur ce rendez-vous de la fin août qui met un terme à une longue rumination.

Feu d’artifice symbolique

«En vérité, l’occasion en recoupe trois, pantelle au téléphone une Natacha Koutchoumov au four et au moulin, qui s’avoue avoir «un peu la pétoche» à la veille de l’échéance – «après tout, nous avons été nommés pour assurer cette transition!». «Le marathon commencera en privé, samedi, avec la remise des clés du bâtiment, une grande étape qui a normalement lieu dès la fin du chantier», mais qui intervient ici six mois après l’emménagement des équipes techniques, administratives et même artistiques. S’y enchaînera la traditionnelle présentation de saison publique de la Comédie, normalement agendée en juin: «Ce sera notre feu d’artifice de remplacement!» plaisante la programmatrice impatiente. Suivra enfin le «geste inaugural», en présence des autorités fédérales, cantonales et municipales, sans oublier la présidente de la Fondation d’art dramatique. «La venue d’Alain Berset rendra compte aux yeux de tous de l’importance de notre nouveau lieu culturel», se réjouit l’amphitryonne.

«On va avoir droit à de vraies montagnes russes!» Natacha Koutchoumov, comédienne, metteuse en scène et codirectrice de la Comédie

En résumé, selon la codirectrice, «les architectes (FRES) seront émus le matin, le public régulier sera bouleversé par le dévoilement de notre programme», et le pays entier sera fier de savoir le paquebot du bout du lac enfin lancé – «on aura droit à de vraies montagnes russes!». Cela dit, pour le binôme NKDM, l’exaltation principale naîtra de la rencontre avec les Genevois, habitués des salles de spectacle ou non. «Nous avons limité le nombre des personnalités officielles pour garantir des places à nos simples concitoyens», précise encore Natacha Koutchoumov. Même dans ces conditions, les foules susceptibles de se déplacer rendent le certificat Covid indispensable, d’où l’installation d’une tente adjacente, où il sera possible de se faire tester.

Pour offrir un aperçu du travail de création théâtrale qui s’effectue actuellement en coulisse du sacre, les responsables ont décidé d’agrémenter le week-end de propositions artistiques «en points tillés». Les curieux auront ainsi un avant-goût de trois spectacles programmés dans le cadre de l’imminente Bâtie, l’un signé Rébecca Balestra, les deux autres de Natacha Koutchoumov elle-même. Pour couronner ces interventions, la Cie Gilles Jobin diffusera sa nouvelle pièce chorégraphique digitale en temps réel, «Cosmogony», par laquelle le mouvement des danseurs et danseuses est capté depuis le studio genevois de la compagnie et projeté en direct sur un écran en triptyque.

Demandez le programme! Afficher plus Une heure après l’ouverture des portes, soit samedi à 14 h, Natacha Koutchoumov et Denis Maillefer présenteront leur saison aux visiteurs, qui auront l’après-midi pour explorer les espaces publics du bâtiment. À 18 h 15 suivront les discours officiels, y compris du conseiller fédéral Alain Berset. Avant l’apéro de 20 h, des interventions d’artistes précéderont la projection vidéo en temps réel du «Cosmogony» de la Cie Gilles Jobin. Le lendemain, après un petit-déjeuner offert dès 9 h 45, des visites guidées s’enchaîneront toute la journée. De plus, des ateliers accueilleront les enfants dès 10 h. À 15 h 30 puis 16 h 30, Natacha Koutchoumov invitera les inscrits à suivre les répétitions de ses pièces présentées dans le cadre de La Bâtie, «Summer Break» et «After Hamlet». Une seconde projection de «Cosmogony» aura lieu à 18 h, juste avant la conclusion apéritive du week-end à 18 h 30. L’entrée est libre, sans réservation, dans les limites des places disponibles, à toute personne détentrice d’un pass sanitaire ou prête à se faire tester gratuitement sous la tente ad hoc.

