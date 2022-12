Inclusion des personnes handicapées – La Comédie montre le chemin aux malvoyants L’institution genevoise est la première à se doter d’une technologie permettant aux personnes atteintes de cécité de se déplacer sans peine dans le bâtiment. Katia Berger

La version grand format de Virtuoz, plan tactile et vocal pour personnes malvoyantes, inauguré fin novembre à la Comédie. MAGALI DOUGADOS

On est d’accord, pendant les Fêtes, personne ne verra rien derrière les portes closes de la Comédie. Un mois plus tôt, en revanche, le théâtre adoptait un plan tactile et vocal offrant un surplus de vision aux personnes aveugles. Un nouveau pas dans la politique inclusive de l’institution, dont les spectateurs et spectatrices pourront à nouveau profiter dès la réouverture le 12 janvier.

Aucun théâtre au monde ne s’était jusqu’ici doté de ce système innovant made in France, qui permet aux malvoyants et aux non-voyants de circuler en toute autonomie dans l’enceinte de la maison. Baptisé Virtuoz, le dispositif fait cependant des heureux au Musée d’art et d’histoire depuis un an, et a été mis en place dans plusieurs grandes entreprises.

Fixe et mobile

Virtuoz consiste en deux boîtiers indépendants, «grand format» et «mini». Le plus volumineux occupe en permanence l’entrée du foyer haut. Il donne à son usager une compréhension de l’organisation de l’ensemble de l’édifice, de l’esplanade jusqu’aux transports en commun, et permet d’identifier les moyens d’y circuler.

Y figurent des repères sous forme de symboles: en les touchant, la personne se représente l’espace et peut dès lors tracer mentalement son chemin. En appuyant sur les symboles, elle obtient des informations sonores qui enrichissent sa compréhension du lieu.

Le plus petit, disponible sur demande à la billetterie préalablement repérée, s’emporte avec soi: cette version mobile représente les plans d’étages du bâtiment en relief – l’utilisateur change de fiche quand il se retrouve en haut ou en bas des escaliers, ou lorsqu’il sort de l’ascenseur. Grâce aux indications tant vocales que tactiles (le sens d’ouverture d’une porte, par exemple), accéder au vestiaire ou aux toilettes ne tient plus du gymkhana.

À noter que cette mesure d’accessibilité vient s’ajouter à l’offre d’audiodescription déjà proposée aux personnes souffrant de malvoyance durant les représentations, ainsi qu’à la possibilité d’une visite tactile du plateau et d’une introduction aux spectacles à l’affiche. Toutes choses gagnées au profit du nouveau bâtiment aux Eaux-Vives.

