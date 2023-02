Distorsion de concurrence – La Comco ouvre une enquête dans le domaine des livres en français La Commission de la concurrence va examiner si le groupe éditorial français Madrigall limite de façon illicite la possibilité pour les libraires suisses de se fournir en France à de meilleures conditions. ATS/PMU

En Suisse, le prix de vente des livres est beaucoup plus élevé que celui affiché en France pour les mêmes ouvrages. DR

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête à l’encontre du groupe éditorial français Madrigall. Elle va examiner s’il limite de façon illicite la possibilité pour les libraires suisses de se fournir en France à de meilleures conditions. Madrigall est le troisième groupe éditorial français. Il comprend une quinzaine de maisons d’édition, dont Gallimard, Flammarion, Casterman et des marques éditoriales reconnues comme La Pléiade.

Le groupe Payot avait déposé en septembre une plainte contre Madrigall pour prétendu abus de pouvoir de marché relatif, rappelle la Comco dans un communiqué. Il lui reprochait d’empêcher les libraires suisses de se procurer en France des livres au prix du marché français et aux conditions usuelles françaises.

Dans le cadre de l’enquête, «la Comco va examiner si Madrigall détient effectivement un pouvoir de marché relatif envers le dénonciateur et si la société s’est comportée de manière abusive au sens de la loi sur les cartels», précise la commission.

Patron de Payot, Pascal Vandenberghe a exprimé sa satisfaction suite à la décision de la Comco. LUCIEN FORTUNATI

«Faire baisser les prix»

Interrogé en octobre par Keystone-ATS, le patron de Payot Pascal Vandenberghe dénonçait une surmajoration du prix des livres et une distorsion de la concurrence. «Notre objectif est de faire baisser le prix d’achat pour pouvoir baisser le prix de vente», expliquait-il. «Le problème pour le client en librairie, c’est le prix qu’il voit imprimé sur un livre, par exemple 20 euros, et celui qu’il doit débourser, disons 39 francs. Et nous libraires, nous comparons le prix d’achat du livre en France et en Suisse et constatons aussi un différentiel de l’ordre de 40 à 50%», ajoutait-il.

«Victoire d’étape»

Contacté mardi par le site ActuaLitté, Pascal Vandenberghe a parlé de «première victoire d’étape», estimant que «l’ouverture d’une procédure légitime les demandes formulées». Il a confirmé sa satisfaction sur le plateau du 19 h 30 de la RTS, voyant dans la décision de la Comco «un bon signe». «Il est évident que si l’on peut bénéficier de prix d’achat plus bas, on le répercutera sur le prix de vente», a-t-il précisé.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.