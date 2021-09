Lancement de «Swiss List» – La Comco ouvre une enquête contre Swisscom Directories La filiale du géant bleu est soupçonnée d’entraver la concurrence et de désavantager les clients en lien avec l’inscription à l’annuaire. L’enquête durera environ deux ans.

Au printemps 2019, Directories a introduit le produit standardisé «Swiss List» et a ainsi «fondamentalement modifié le prix et les conditions pour compléter l’inscription à l’annuaire», selon la Comco, qui lance une enquête. KEYSTONE/Ennio Leanza

La Commission de la concurrence (Comco) a ouvert une enquête contre Swisscom et sa filiale Directories. Cette dernière est soupçonnée d’entraver la concurrence et de désavantager les clients finaux après avoir lancé des produits dénommés «Swiss List».

La Comco indique mardi se pencher sur des produits introduits il y a deux ans par la filiale du géant bleu, qui édite l’annuaire imprimé et exploite les services d’annuaire en ligne «local.ch» et «search.ch». Jusqu’à présent, les entreprises qui figuraient dans les annuaires pouvaient compléter leur inscription par diverses informations supplémentaires.

Position dominante?

Au printemps 2019, Directories a introduit le produit standardisé «Swiss List» et a ainsi «fondamentalement modifié le prix et les conditions pour compléter l’inscription à l’annuaire». Différents produits et services ne seront désormais proposés que sous forme de forfaits. Selon une première évaluation, cette situation peut constituer une entrave pour les concurrents et un désavantage pour les partenaires commerciaux.

La Comco va examiner si Swisscom Directories détient effectivement une position dominante et si elle s’est comportée de manière abusive au sens de la loi sur les cartels. L’enquête devrait durer environ deux ans.

