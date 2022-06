Victoire historique – «La Colombie va vraiment changer» Gustavo Petro devient le premier président de gauche de l’histoire du pays. Ses sympathisants placent d’immenses espoirs dans le programme économique et social de l’ex-guérillero. William Gazeau - Bogota

À peine élu, le nouveau président, Gustavo Petro, ici avec son épouse (au centre) et sa colistière et vice-présidente, Francia Marquez (à droite), a dédicacé sa victoire au peuple colombien. Bogotá, le 19 juin 2022. EPA/Mauricio Duenas Castaneda

«Je l’affirme: Gustavo Petro est notre nouveau président.» À ces mots de la speakerine de la Movistar Arena, les milliers de sympathisants du candidat de gauche exultent. Sur l’écran géant de la grande salle de spectacle du centre de Bogotá, où est organisée la soirée électorale, viennent d’apparaître les résultats de l’élection présidentielle: avec 50,5% des voix, Gustavo Petro, 62 ans et trois fois candidat à la présidence, l’emporte sur Rodolfo Hernández (47,3%), candidat indépendant et qualifié surprise pour le second tour.