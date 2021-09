Tribunal de Nyon – La collectionneuse de timbres a mis en scène son cambriolage La femme a essayé de gruger son assurance. Son mari, qui n’a pas joué un rôle actif dans l’affaire, a été blanchi. Raphaël Ebinger

Image d’illustration. Olivier Allenspach

Le couple qui était accusé d’avoir mis en scène le cambriolage de sa maison de la périphérie morgienne n’est pas uni dans la sanction. Le mari a été blanchi, alors que sa femme a été condamnée à 24 mois de prison avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 5000 francs. Le Tribunal correctionnel de la Côte à Nyon a retenu les accusations de tentative d’escroquerie et d’induction de la justice en erreur.

L’époux n’a donc pas eu un rôle actif dans l’affaire qui remonte au mois d’octobre 2018. Avant de quitter son domicile pour se rendre à son travail, madame a ouvert les tiroirs et les portes des meubles, ainsi que dispersé le contenu de diverses boîtes et des habits au sol. Quand le couple signale le soi-disant cambriolage, la police relève notamment l’absence de marque d’infraction. Les enquêteurs finiront par douter de l’introduction de voleurs dans la maison et mèneront des investigations débouchant sur la mise en examen du couple.