Vente – La collection de Christo et Jeanne-Claude sera dispersée à Paris Suite au décès de l’artiste en mai dernier, Sotheby’s disperse la collection qu’il a réunie pendant plus de cinquante ans avec sa femme Jeanne-Claude. Andrea Machalova

Christo et Jeanne-Claude dans leur atelier de New York. The Estate of Christo V. Javacheff

Le mercredi 17 février, à Paris, Sotheby’s dispersera une partie de la collection du couple d’artistes Christo, décédé en mai dernier, et Jeanne-Claude. Alors qu’il est désormais possible d’enchérir pour quelque 450 lots mis à l’encan dans une vente online only, avec des enchères commençant à 50 euros, la vacation du 17 février se déroulera bien en présence d’un commissaire-priseur, mais à huis clos.

Alors pour stimuler l’appétit des acheteurs et augmenter la désirabilité de la trentaine de lots proposés dans la vacation, estimés entre 3000 et 1 million d’euros, lundi dernier, Sotheby’s a organisé une conversation virtuelle menée par Simon Shaw, vice-président de son département Beaux-Arts, en compagnie de l’artiste Street Art JR, de Hans-Ulrich Obrist, directeur de la Serpentine Gallery et de Sumayya Vally, la plus jeune architecte à avoir été invitée à réaliser le pavillon de la Serpentine, l’année dernière.

Une discussion de près d’une heure, diffusée en direct et suivie par quelque 1500 personnes qui, avant d’aborder les œuvres mises en vente, est revenue sur la carrière du célèbre couple, de leurs débuts à Paris, à la fin des années 50, jusqu’au mastaba flottant, une œuvre monumentale composée de 7506 barils. Elle avait pris place, en 2018, en plein milieu de Hyde Park, à Londres. L’occasion de rappeler que l’empaquetage de l’Arc de triomphe, un des rêves de Christo, qui devait se dérouler à Paris l’année dernière, aura finalement lieu à l’automne 2021.

Parmi les pièces consignées, toutes sont des témoignages directs de la vie des artistes. À l’image de ce portrait de Warhol de Jackie Kennedy, veuve, acheté pour 1001 dollars à l’un de leurs amis, ce tableau de Fontana, offert à Jeanne-Claude par l’artiste lui-même, ou encore cette chaise de Gerrit Thomas Rietveld, un des rares objets à avoir fait le trajet en bateau avec le couple, lorsqu’il quitta Paris pour New York en 1954.