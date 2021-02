Ski alpin – La colère gronde chez les descendeurs Le premier entraînement de la descente masculine a provoqué de nombreuses critiques aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo, à cause d’un parcours trop tournant. Ugo Curty Cortina d'Ampezzo

Beat Feuz n’était pas content après l’entraînement matinal de vendredi. AFP À l’image de l’Italien, Christof Innerhofer, les descendeurs ont souffert lors de ce premier entraînement. AFP Le champion du monde en titre Kjetil Jansrud s’est senti «comme un cobaye» vendredi sur la piste «Vertigine» de Cortina d’Ampezzo. AFP 1 / 5

«Il faut qu’on parle.» Le message de Beat Feuz a crépité dans la radio. Il était destiné à Markus Waldner, directeur de course à la Fédération internationale de ski (FIS). Le Bernois est le représentant des athlètes et il avait de nombreuses doléances à remonter après le premier des deux entraînements en vue de la descente des Mondiaux de Cortina. «Ceux qui ont regardé cela à la TV n’ont pas dû trouver le spectacle très beau, résumait le double vainqueur de Kitzbühel devant les médias. Sur la piste, nous n’avons pas pris beaucoup de plaisir.»

Critiques unanimes

Un sentiment qui était partagé de manière unanime par les spécialistes de la vitesse à 48 heures de la course dominicale. «J’ai l’impression que nous avons servi de cobayes pour voir si cela fonctionnait», a imagé le champion du monde en titre Kjetil Jansrud. «Certaines portes ne vont pas dans le sens de la sécurité des skieurs, a appuyé la star locale Dominik Paris. On en a pas mal parlé entre nous et nous allons faire en sorte que notre parole soit entendue. À la fin, c’est la FIS qui décide.» L’Italien s’est même amusé en affirmant que le super-G de la veille était plus rapide que ce premier galop d’essai en descente.

Jeudi, cette première compétition a été marquée par de nombreuses éliminations sur le saut «Vertigine». Les Suisses Loïc Meillard et Mauro Caviezel en avaient notamment fait les frais. «Nous avons eu de la chance que personne ne se soit blessé, a soufflé Christof Innerhofer. Il y a deux ans, en championnat d’Italie, ce saut était 30 à 40 centimètres moins haut. On le prenait presque comme la «Hundschopf». C’était très beau. Je ne sais pas pourquoi ils l’ont changé».

Du changement en vue

En vue de la descente, les organisateurs ont placé trois virages serrés en amont pour ralentir les descendeurs. «Il y a presque des courbes de géant pour nous ralentir avant ce saut, a regretté le Français Johan Clarey. Cette bosse au milieu est très compliquée à gérer, c’est presque une verrue au milieu de cette piste.»

«C’est toujours dommage quand le vendredi, à deux jours d’une descente aux Mondiaux, on se trouve si loin d’une belle descente.» Beat Feuz, champion du monde 2017

De nombreux skieurs ont raté une ou plusieurs portes lors de cet entraînement qui a tourné au fiasco. C’était notamment le cas de l’auteur du meilleur temps matinal, Dominik Paris. Il n’y a aucun enseignement à tirer de ce classement tronqué.

La colère des descendeurs est remontée aux oreilles de Markus Waldner et des décideurs de la FIS. «Nous avons délibérément choisi de créer une partie tournante pour réduire la vitesse, s’est justifié le boss du ski masculin. Nous ne voulions pas aller à la limite dès le premier jour sans savoir quelle vitesse pouvait être créée sur ce saut. Nous savions que cela allait grincer des dents. Là, nous avons constaté qu’il y avait de la marge et tout sera parfait samedi.»

Le tracé du second entraînement, prévu samedi, devrait être différent. Beat Feuz a lâché un dernier tacle glissé avant de rentrer à l’hôtel. «C’est toujours dommage quand le vendredi, à deux jours d’une descente aux Mondiaux, on se trouve si loin d’une belle descente.» Message reçu sur cinq sur cinq.