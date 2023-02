Sociologie – «La coiffure est un bon indicateur du climat politique» L’universitaire irlandaise Emma Dabiri, autrice d’un best-seller sur les cheveux, affirme que le retour au cheveu afro cristallise une récente victoire retentissante contre le racisme ambiant. Rafa De Miguel - «El Paìs»

Emma Dabiri: «De fait, les cheveux considérés comme typiques des Noirs comportent un éventail de textures. Songez à la population noire des États-Unis ou des Caraïbes et vous comprendrez que l’histoire a produit une multiplicité de brassages.» LMD

Emma Dabiri arrive avec un sourire qui vous apaise et fait d’un trait oublier ses minutes de retard. Sa beauté est stupéfiante; elle en est consciente. Cependant, comme elle l’a elle-même raconté, sa grâce n’a pas suffi à ce que cette petite fille noire issue d’un couple mixte trouve, dans le Dublin qui l’a vue naître et grandir, la sécurité et les réponses à ses craintes et ses doutes.