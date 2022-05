Le quartier thônésien de Curé-Desclouds respire un peu mieux. Longtemps oubliée, cette zone urbaine excentrée de la commune n’offrait aucune infrastructure collective où sa population pouvait se brasser et les associations offrir information et prestations. C’est désormais chose faite grâce à la mise à disposition de l’annexe d’une école, rebaptisée BAT 26, inaugurée la semaine dernière à coups de rap énergisant et de discours officiels.

Abo Cohésion sociale à Thônex BAT 26, la maison qui met du liant dans un quartier en marge Ce qui est intéressant, dans la création de cette «maison des possibles», c’est qu’elle est le fruit d’un travail réalisé avec les habitants eux-mêmes et d’un partenariat entre la Ville de Thônex et le Canton par le biais du Département de la cohésion sociale. Le projet n’a pas été financé à coups de millions de francs et servi sur un plateau au quartier. BAT 26, c’est une boîte à outils au service des besoins de cette population. À elle de les définir.

«Le projet n’a pas été financé à coups de millions de francs et servi sur un plateau au quartier. BAT 26, c’est une boîte à outils au service des besoins de cette population.»

Un passage de témoin qui se fait avec le plein accord de Bruno Da Silva, le conseiller administratif responsable du projet. Il l’a du reste lui-même indiqué lors de l’inauguration: «L’idée de ce lieu n’est pas que le politique amène une solution toute faite. Les vrais experts du terrain, c’est vous!»

Les «experts» se sont visiblement emparés de la chose, puisque pas moins de douze associations se partageront les salles à disposition tout au long de la semaine. On y trouvera des cours de diverses langues, une ludothèque, une permanence des travailleurs sociaux hors murs, ou encore un local pour l’Association des habitants du quartier de Curé-Desclouds.

BAT 26 n’est certes pas spectaculaire, mais il offre à un quartier un moyen de vivre un peu mieux. Et ça, c’est beaucoup! Car la cohésion sociale ne se décrète pas, elle se tricote par petites mailles.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.