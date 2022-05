Lettre du jour – La clause du besoin est injuste Opinion Courrier des lecteurs

24HEURES/CHANTAL DERVEY

Genève, le 27 mai

Déjà dans les années 70, il y a plus de cinquante ans, on prédisait la pléthore médicale, en Suisse et à Genève en particulier. Les inscriptions en Faculté de médecine n’avaient jamais été aussi nombreuses. Au nom de la sacro-sainte liberté académique et par paresse intellectuelle de nos gouvernants, il n’a jamais été possible d’introduire une régulation à l’entrée des études (numerus clausus).

Face à l’augmentation incessante des coûts et au mécontentement des assurés étranglés par les primes, les pouvoirs exécutifs fédéraux et cantonaux ont décidé de réduire les nouvelles installations en médecine privée (clause du besoin). Cette mesure est injuste pour des médecins parvenus en fin de formation, souvent après plus de vingt ans (si l’on cumule les études universitaires et la formation hospitalière). Elle est injuste aussi pour la population qui a très largement financé cette formation et qui se voit privée de la possibilité de recourir à ces compétences gâchées. Pour notre ministre Mauro Poggia, les malades n’ont qu’à attendre pour que leurs problèmes se résolvent avant d’aller consulter pour rien; et les médecins parvenus au terme de leur formation n’ont qu’à renoncer au «sucre» que constitue la possibilité d’être reconnus par l’assurance obligatoire des soins (ces propos ont été prononcés lors du repas du Conseil de l’association des médecins genevois, auquel j’assistais, le 25 mai). Faut-il donc que les médecins en fin de formation restent dans les hôpitaux où on aura plus besoin d’eux? Ou que l’on remplace la médecine privée par l’hospitalier ambulatoire et étatique?

À l’heure où les médecins issus du baby-boom d’après-guerre partent en retraite et où la pénurie se dessine, on essaie de colmater l’incurie de nos gouvernements successifs par des mesures inadéquates, injustes et non réfléchies.

Charles Selleger, médecin et député au Grand Conseil

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.