Conseil fédéral sous pression – La classe politique exige le maintien des tests gratuits Le certificat Covid échauffe les esprits à Berne. De l’UDC à la gauche en passant par le Centre, une majorité refuse de faire payer le dépistage. Florent Quiquerez

Jusqu’au 1 er octobre, il est encore possible de se faire tester gratuitement, par exemple avant d’aller en discothèque (ici en juin à Lausanne). Patrick Martin

«Ce serait bien que les élus aient une colonne vertébrale!» Philippe Nantermod (PLR/VS) est remonté. Alors que le Conseil fédéral a décidé de rendre payants les tests dès le 1er octobre, voici qu’une majorité se dégage à Berne pour maintenir leur gratuité.

«Je ne vois pas pourquoi on devrait financer ces tests de loisirs, alors que le vaccin est une solution moins chère et plus efficace, tonne le vice-président du PLR. Personne n’est tenu de se faire vacciner, mais ce n’est pas à la collectivité d’assumer le coût de ce choix.»