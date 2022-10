La citrouille d’Halloween et la courge en gratin Une recette de saison qui enchantera les enfants. Même sans creuser des yeux et une bouche inquiétante dans votre citrouille. Jérôme Estebe

Vous avez remarqué? La tentative d’exportation de la fête d'Halloween sous nos cieux, nouveau coup de boutoir du sinistre impérialisme américain, semble bien avoir tourné en eau de boudin ces dernières années. Une «Baie des Cochons» bis. Nyark, nyark. Raté! N’empêche que le minois grimaçant de la citrouille sculptée est désormais associé à ce mois d’octobre agonisant. À l’aube de la Fête des morts, évoquons donc cette bonne vieille courge, terme fourre-tout désignant une kyrielle de cucurbitacées aux looks et saveurs les plus divers. Il y a ainsi un monde entre la futsu bulbeuse et la délicata au goût de châtaigne, entre la tetsukabuto nippone et la très douce turban. Sans oublier notre chouchou: la fine et ferme butternut. Bref, choisissez le potiron que vous voulez pour bidouiller ce gratin courge-patate au lard, plat indéniablement garni de mauvaises intentions diététiques. Prévoyez une grosse patate à purée par bouche à nourrir, l’équivalent en poids de courge, du bon gruyère râpé, de fines bardes de lard, deux échalotes, de la crème et voilà.

La recette

Pelez, puis taillez les patates en très minces rondelles, sans les laver. Dans une casserole, immergez jusqu’à hauteur dans du lait, avec une gousse d’ail écrabouillée et une grosse pincée de muscade, sel, poivre. Laissez cuire pépère une vingtaine de minutes, jusqu’à ce que la patate s’attendrisse, que l’amidon et le lait se lovent tendrement. Pelez et taillez la courge en cube. Pochez à eau frémissante une dizaine de minutes. Détaillez le lard en carrés sympas, émincez l’échalote. Faites dorer le tout à la poêle. Essorez entre deux feuilles de papier ménage. Puis montez votre gratin: patates et lait; courge assaisonnée avec une lichette de crème sur la tête; lardons et échalotes; rebelote et rerebelote jusqu’à érosion des vivres. Coiffez pour finir de gruyère râpé. Expédiez au four à 180° pour une demi-heure. Vérifiez le hâle de temps à autre. Et la cuisson aussi, d’une pointe de couteau inquisiteur.

