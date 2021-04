Ville de Genève – La Cité de la musique divise jusqu’au sein des partis Le sujet dépasse les clivages traditionnels. À gauche, mais aussi à droite, des élus s’opposent publiquement à la position officielle de leur parti. Théo Allegrezza

Images de synthèse de la future Cité de la musique. Un projet des bureaux de Pierre-Alain Dupraz à Genève et de Gonçalo Byrne de Lisbonne. DR

Le 13 juin, les habitants de la ville de Genève diront s’ils acceptent (ou non) les plans d’aménagement qui doivent permettre à la Cité de la musique de sortir de terre dans le quartier des Nations. Le sujet divise la gauche, puisque les socialistes sont pour, tandis que les Verts et Ensemble à Gauche s’y opposent. La droite n’est pas unanime non plus, car si le PDC, le PLR et le MCG y sont favorables, l’UDC a voté contre lorsque le projet est passé devant le Conseil municipal l’an dernier.

Dépassant le traditionnel clivage gauche-droite, le sujet suscite des oppositions jusqu’au sein des partis. À gauche, mais aussi à droite, certains élus ne partagent pas la position adoptée par leur formation. Et ils ne se privent pas de le faire savoir publiquement. Ainsi du conseiller municipal écologiste Yves Herren, qui a choisi d’afficher l’autocollant promotionnel «Je donne ma voix pour la musique» sur sa photo de profil Facebook, au grand dam de ses collègues. «J’ai eu pas mal de remarques, mais on a le droit d’avoir quelques petites divergences, non?» réagit l’élu. Régisseur de profession et fin connaisseur du monde culturel, il explique qu’il ne conçoit pas de refuser un projet «qui fera rayonner Genève».