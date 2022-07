Épidémie à Genève – La circulation du Covid s’accélère Les autorités rappellent les recommandations mais ne prennent pas de nouvelles mesures protectrices Sophie Davaris

Depuis quinze jours, Genève observe «une augmentation non négligeable des nouvelles infections de Covid-19». Si la direction générale de la santé (DGS) rappelle les consignes à appliquer à la veille des vacances, elle ne prend pas de mesures particulières et invite la population à jouer un «rôle clef» dans l’application des bons réflexes.

Selon l’État, l’objectif n’est plus de limiter les contaminations à tout prix. Tant que tous les patients (Covid et non Covid) peuvent être pris en charge, «une certaine circulation du virus est tolérée, et ce d’autant plus que la vaccination protège contre les formes graves de la maladie».

La Direction générale de la santé estime qu’elle devrait «éviter d’imposer des règles qui restreignent la vie publique et l’activité économique», hors situation exceptionnelle. La situation pourrait changer en fonction du nombre de cas, du niveau de saturation des hôpitaux, de l’ampleur des flambées dans les institutions sensibles comme les EMS, la couverture immunitaire de la population, ainsi que l’éventuelle émergence d’un nouveau variant, sa virulence et son évasion immunitaire.

Pour surveiller l’évolution de la pandémie, Genève maintient une veille active. La circulation du virus se mesure dans les eaux usées. Actuellement, la charge virale détectée est en augmentation et le variant Omicron, majoritaire dans le monde, continue de se propager; ses deux sous-lignées BA.4 et BA.5, plus transmissibles que BA.2 mais a priori pas plus virulentes, sont désormais majoritaires à Genève et responsables du rebond actuel.

Si le nombre de décès reste «très bas, on observe depuis une dizaine de jours une augmentation du nombre d’hospitalisations liées au Covid, alors qu’elles étaient jusqu’ici globalement en diminution», relèvent les autorités.

Les recommandations à la population restent les mêmes. Il faut continuer à bien se laver les mains (à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique), aérer régulièrement, porter le masque «quand vous le jugez nécessaire, par exemple dans les lieux bondés et mal aérés et quand avez des symptômes».

En cas de symptômes, il faut porter un masque, limiter les contacts sociaux, en particulier avec les personnes vulnérables et envisager le télétravail. Si les symptômes sont plus forts, il est conseillé de consulter son médecin et s'il n’est pas disponible d’appeler le 022 427 88 00 ou, en cas d’urgence, le 144. Les personnes vulnérables devraient faire un test – mais ce n’est «ni utile ni recommandé» pour celles en bonne santé.

Le test est gratuit si on a des symptômes. Si le résultat est positif, l’isolement ne s’applique plus, mais il revient à chacun d’éviter de contaminer d’autres personnes. À noter que le certificat médical n’est pas délivré par le Service du médecin cantonal. Il faut pour cela contacter son médecin traitant. Enfin, la vaccination de base et le premier rappel sont toujours recommandés à toute la population. Ils sont gratuits.

Le 3e rappel (booster) est recommandé uniquement aux personnes avec une immunodéficience sévère et est gratuit pour elles. Il n’est pour l’instant pas recommandé à la population générale ni aux personnes vulnérables (une modification prochaine de cette recommandation est possible). Celles qui le souhaitent, par exemple pour voyager, peuvent le faire, pour un coût de 60 francs.

